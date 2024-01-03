Что за проклятие у сериала «Глухарь»

Актер Андрей Балякин, известный по роли в сериале «Глухарь», проходит обследования для выявления точного диагноза после обнаружения опухоли в легких. Чем еще знаменит артист и что известно о проклятии «Глухаря»?

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Чем болеет Балякин

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Как сообщает Telegram-канал SHOT, у актера обнаружили новообразования при проведении рентгена. Опухоль может быть следствием перенесенной пневмонии.

«Новообразования обнаружили у 64-летнего артиста при проведении рентгена: аппарат показал в легких мужчины уплотнения неправильной формы. По словам медиков, их появление могло стать последствием тяжелой пневмонии, а в дальнейшем может привести к дыхательной недостаточности критического уровня», — сообщает канал.

Балякин подтвердил SHOT эту информацию. По словам актера, он уже перенес микрооперацию. Артист рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Сам актер подтвердил нам, что действительно недавно был в больнице, проходил обследование и даже перенес микрооперацию. Балякин утверждает, что с ним все хорошо, настроение у него не новогоднее, а рабочее — впереди много новых интересных проектов», — добавляет Telegram-канал.

Кого сыграл Балякин в «Глухаре»

«Глухарь» — российский телевизионный сериал о трудовых буднях сотрудников одного из отделов внутренних дел Москвы, транслировавшийся на телеканале НТВ с 24 ноября 2008 года по 28 октября 2011 года. Ряд сюжетных линий сериала получил свое дальнейшее развитие в спин-оффах «Отдел», «Пятницкий» и «Карпов». Кроме того, по мотивам сериала был выпущен полнометражный фильм «Глухарь в кино».

Герой Балякина появился в четвертой серии первого сезона под названием «Три товарища». Актер исполнил роль автомобильного мастера.

Чем еще известен актер Балякин

Андрей Балякин дебютировал на экране в 1987 году и успел сыграть более 120 ролей. Артист снимается в различных популярных российских телесериалах, таких как «Бандитский Петербург — 3», «Солдаты», «Проклятый рай», «Паутина», «След», «Универ», «Интерны», «Братаны», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Отель», «Ольга», «Форс-мажор», «Метод» и других. Также Балякин сыграл в фильмах «Лед», «Слуга государев», «8 первых свиданий» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и еще ряде картин.

Кроме того, он работал в Московском театре кукол на Спартаковской, театре имени Станиславского и театре кукол «Жар-птица».

Что за проклятие «Глухаря»

В конце декабря 2023 года актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни, сообщила его коллега Екатерина Соломатина. Он не первый в длинном списке умерших артистов из этой ленты, фильм получил славу «проклятого».

Целая серия смертей актеров «Глухаря» произошла в 2021 году. Тогда не стало артиста театра и кино Александра Дубовицкого. Он умер на 54-м году жизни. Его тело было найдено 29 сентября — спустя три недели после даты смерти. Дубовицкий появился на экранах в 2000-х. Наибольшую славу ему принесли сериалы «Глухарь», «Зверобой» и «Мент в законе».

До этого в августе умер актер театра и кино, сыгравший в сериале «Глухарь», Владимир Яковлев. Ему было 62 года. Причина смерти не называлась.

Кроме того, звезда «Глухаря» Дмитрий Гусев был обнаружен мертвым за рулем собственной машины в Москве. Он скончался на 46-м году жизни. Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер в своей квартире. Его тело нашли спустя месяц после смерти. При этом актер театра, кино и телевидения Алексей Артамонов также умер дома. Он сидел в кресле перед телевизором, в какой-то момент у него остановилось сердце.

Ранее по разным причинам умерли девять актеров, исполнивших роли в «Глухаре».