Актер из сериала «След» Лавров высказался о Тесля-Герасимове

«С его стороны был бы подвиг, если бы Георгий отказался от ролей, зарплат, съемок, от всего и не смог бы остаться в стороне, пошел бы служить. Но его сначала перестали снимать, а только потом он как простой человек, работяга, который набрал кредитов, идет на передовую. Ведь он не знает, как ему отдавать кредиты, куда устроиться, поэтому за 250 тысяч рублей идет на защиту родины. А когда тебе надо гасить кредиты, то жажда защиты родины становится, конечно еще больше. …Человек с кредитами и без съемок идет туда, потому что ему нужны деньги, а работы у него нет. Это не героизм…» — озвучил свое мнение про Теслю-Герасимова актер Лавров.