Актер из сериала «След» Лавров высказался о Тесля-Герасимове

«Он не герой, просто ему нужно гасить кредиты» Актер из сериала «След» Андрей Лавров о коллеге, Георгии Тесля-Герасимове
Знаменитый российский сериал «След» за 17 лет существования на отечественном телевидении, принес актеру Георгию Тесля-Герасимову известность.
Сыгравший старшего оперуполномоченного Лисицына артист театра и кино, обретя истинный успех в карьере, на сегодняшний день имеет в кинокопилке более пятидесяти ролей, а также может похвастаться тем, что реализовался еще и в качестве режиссера.
Звезда телесериалов «Проклятый рай» и «След» с наступлением известных событий, с 2022-го года принял решение о приостановке съемок в кино. Тесля-Герасимов после февральских событий, взял творческую паузу, сменил театральные подмостки на окопы.
Сам артист признавался, что во время простоя в работе принял решение отправиться на передовую и оказать нашим помощь:
«Я много общался с ребятами, они знают меня по «Следу», вел из Донбасса репортажи, рассказывая, как там обстоят дела» — говорил Георгий.
На вопрос поклонников, для чего ему нужно было ехать туда за «ленту», актер ответил, что он как русский человек, патриот, не станет объяснять элементарные вещи.
Правда, в «патриотичности» усомнился его коллега по «Следу» — Андрей Лавров. Во время интервью, он «язвительно» отозвался об одевшем военную форму и поддерживавший наших ребят Георгии. Лавров, исполнивший в сериале роль капитана Котова, рассказал, что Тесля-Герасимов ушел из сериала после долгих лет съемок, когда началась известная операция.
«Он не герой, просто ему нужно гасить кредиты» — сказал Лавров про коллегу.
Актер продолжил говорить про напарника по «Следу»:
«С его стороны был бы подвиг, если бы Георгий отказался от ролей, зарплат, съемок, от всего и не смог бы остаться в стороне, пошел бы служить. Но его сначала перестали снимать, а только потом он как простой человек, работяга, который набрал кредитов, идет на передовую. Ведь он не знает, как ему отдавать кредиты, куда устроиться, поэтому за 250 тысяч рублей идет на защиту родины. А когда тебе надо гасить кредиты, то жажда защиты родины становится, конечно еще больше. …Человек с кредитами и без съемок идет туда, потому что ему нужны деньги, а работы у него нет. Это не героизм…» — озвучил свое мнение про Теслю-Герасимова актер Лавров.
Отметим, что действительно, актера-патриота убрали из «Следа». Но произошло это после того как он отправился на передовую. Как говорят, уволили за его взгляды и убеждения, а также за поддержку.
На защиту Георгия встали многие поклонники, которые создали петицию и просят в Госдуме разобраться на высоком уровне с этой несправедливостью, которая произошла по отношению к Тесле-Герасимове.
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