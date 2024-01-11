Актер Михайлов поддержал Кологривого после критики актеров без образования

«Много таких актеров (без профильного образования. — "Газета.Ru"), но они быстро заканчиваются, у них нет профессиональных навыков. Бывает так, что природа рождает таких талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актеров, я о таком не слышал», - подчеркнул Михайлов.