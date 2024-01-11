Звезда «Оставленных» назвал четыре любимых фильма

Звезда главного рождественского фильма 2023 года — «Оставленных» — Доминик Сесса назвал четыре любимых фильма, которые когда-то были номинированы на «Оскар». Об этом он рассказал сервису Letterboxd.

© Кадр из фильма "Оставленные"

Первым фильмом стала картина «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером.

«Я выбрал этот фильм, потому что я человек музыки, еще со времен колледжа».

По этой же причине вторым своим любимым фильмом Сесса считает «Ла-Ла Ленд», музыкальную мелодраму Дэмьена Шазелла с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях.

Третий любимый фильм Доминика Сессы — «Снайпер», историческая драма Клинта Иствуда, снятая на основе мемуаров реального американского снайпера, который служил в Ираке.

Последней своей любимой картиной Сесса назвал «Выскочку», фильм Александра Пэйна (режиссер «Оставленных») о выборах президента школы в пригороде Омахи, США.

«Оставленные» — восьмой фильм Александра Пэйна, где он выступает в качестве режиссера. Лента рассказывает о мальчиках из обеспеченных семей, которые остаются на Рождество в частной школе, несмотря на свое желание провести каникулы с семьей.

«Оставленных» называют одним из главных фильмов 2023 года, картина уже получила «Золотой глобус» за лучшего актера в комедии или мюзикле (награду получил Пол Джаматти, исполнивший роль учителя древней истории) и лучшую актрису второго плана (Давайн Джой Рэндольф сыграла повариху школы, которой пришлось работать на каникулах).