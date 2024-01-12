Российские артисты, поборовшие смертельную болезнь

Знаменитости многим представляются небожителями, у которых нет никаких проблем. Но на самом деле даже звезды не застрахованы от житейских невзгод и даже болезней. Однако некоторым селебрити все же удается победить недуг.

О том, кто из знаменитостей победил смертельную болезнь, читайте в нашем материале.

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Эммануил Виторган

Кадр из фильма «По ту сторону смерти», 2017.

Эммануил Виторган много лет играет в кино и служит театру. Однако артист не спешить делиться с журналистами деталями своей жизни. Даже о раке легкого поклонники актера узнали спустя время после операции.

Врачи диагностировали Эммануилу Виторгану рак легкого в 1987 году. Его супруга Алла Балтер велела врачам не говорить мужу о его болезни. Медики заверили пациента, что у него туберкулез, который требует хирургического вмешательства. Об истинном диагнозе артисту сообщили лишь после операции. Он по сей день живет с одним легким. О том периоде артист вспоминает как о времени, когда он часто падал из-за слабости и сбитого дыхания.

Сама Алла Балтер, спасшая мужа от онкологии, не смогла уберечь себя от этого недуга. Ее не стало в 2000 году. Причина смерти матери Максима Виторгана — рак позвоночника.

Кристина Кузьмина

Кадр из фильма «Бездна», 2022.

Кристина Кузьмина известна по таким проектам, как «Агент национальной безопасности 4», «Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист» и «Убойная сила 6». Кажется, что у такой артистки не может быть проблем со здоровьем, ведь она наверняка обладает суровым нравом. Но это не так.

Артистке дважды диагностировали рак. Впервые это случилось в 2013 году, затем произошел рецидив в 2017 году. Кинодива прошла химиотерапию и, по ее словам, выздоровела. Впрочем, в сети все равно появились комментарии якобы от лица звезды. Тогда Кристине Кузьминой пришлось самой объяснить, что болезнь отступила. Она призналась, что не каждый режиссер возьмет на работу болеющую актрису.

Андрей Гайдулян

Кадр из сериала «Универ», 2008-2011.

Андрей Гайдулян известен все по комедийному проекту «Универ». Однако реальная жизнь артиста не всегда была полна юмора и шуток. Будучи молодым и с большими планами на жизнь, в 2015 году актер узнал о том, что у него лимфома Ходжкина.

Болезнь прогрессировала, возникли проблемы с речью. В этот же период мошенники попытались собрать средства якобы на лечение артиста. Узнав о происходящем, ему пришлось выйти на связь с поклонниками, объяснив им, что никаких сборов на свое лечение он не ведет. Когда помощь медиков в России не помогла, Андрей Гайдулян отправился лечиться в Германию, где пошел на поправку. Спустя год актер поборол болезнь.

Борис Корчевников

Кадр из сериала «Кадетство», 2006-2007.

Актер и телеведущий не привык выставлять свою жизнь напоказ. СМИ мало что известно о его романах или делах вне съемочной площадки. Даже о болезни эффектного блондина поклонники узнали от него самого.

В 2019 году Борис Корчевников рассказал о том, что перенес операцию по удалению опухоли в мозгу в программе «Судьба человека». Новообразование оказалось доброкачественным, но операция прошла не слишком хорошо. В ходе процедуры журналисту задели слуховой нерв, из-за чего он стал плохо слышать. С тех пор привычная некогда работа дается ему куда сложнее.