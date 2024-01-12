Режиссер Мартин Скорсезе намерен снять еще один фильм с Дэниэлом Дэй-Льюисом
Режиссер Мартин Скорсезе готов снять еще один фильм с оскарносным актером Дэниэлом Дэй-Льюисом. Об этом сообщает "Кинопоиск".
Не так давно о своем намерении рассказал сам режиссер:
"Мы с Дэниэлом сделали вместе два фильма — и это был величайший опыт. Может, настала пора сделать еще один?", – поделился Скорсезе.
Режиссер не уточнил, в какой картине хотел бы задействовать Дэй-Льюиса.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мартин Скорсезе удостоился "Золотого медведя".
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