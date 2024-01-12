$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

Режиссер Мартин Скорсезе намерен снять еще один фильм с Дэниэлом Дэй-Льюисом

Режиссер Мартин Скорсезе готов снять еще один фильм с оскарносным актером Дэниэлом Дэй-Льюисом. Об этом сообщает "Кинопоиск".

Мартин Скорсезе намерен снять еще один фильм с Дэниэлом Дэй-Льюисом
© Кадр из фильма "Нефть"

Не так давно о своем намерении рассказал сам режиссер:

"Мы с Дэниэлом сделали вместе два фильма — и это был величайший опыт. Может, настала пора сделать еще один?", – поделился Скорсезе.

Скорсезе дописал сценарий нового фильма об Иисусе

Режиссер не уточнил, в какой картине хотел бы задействовать Дэй-Льюиса.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Мартин Скорсезе удостоился "Золотого медведя".

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости