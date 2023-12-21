Мартин Скорсезе удостоится «Золотого медведя»

С 15 по 25 февраля 2024 года в немецкой столице пройдет Берлинский международный кинофестиваль. Одну из наград получит американский режиссер Мартин Скорсезе.

Постановщик таких картин, как «Отступники» и «Остров проклятых», удостоится престижной кинематографической награды за пожизненные достижения. Торжественная церемония вручения состоится 20 февраля. Об этом сообщил Deadline.

Управляющий директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Шатриан назвали режиссера образцом для подражания для тех, кто любит, чтобы история была одновременно личная и в то же время универсальная.