Мартин Скорсезе удостоится «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале
С 15 по 25 февраля 2024 года в немецкой столице пройдет Берлинский международный кинофестиваль. Одну из наград получит американский режиссер Мартин Скорсезе.
Постановщик таких картин, как «Отступники» и «Остров проклятых», удостоится престижной кинематографической награды за пожизненные достижения. Торжественная церемония вручения состоится 20 февраля. Об этом сообщил Deadline.
Управляющий директор Берлинале Мариетт Риссенбек и художественный руководитель Карло Шатриан назвали режиссера образцом для подражания для тех, кто любит, чтобы история была одновременно личная и в то же время универсальная.
Ранее «Рамблер» писал о том, какую роль исполнит Билл Скарсгард.
Рамблер: главные новости