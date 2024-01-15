Одним из самых сложных в плане исполнения костюмов супергероев в кино можно назвать костюм Мистик, персонажа из фильмов о Людях Икс. Эту мутантку, способную менять свою внешность и принимать облик других, сыграла актриса Дженнифер Лоуренс.

И хотя на первый взгляд костюм Мистик кажется довольно минималистичным, на самом деле носить его очень неудобно. Это объясняется тем, что большая часть тела Мистик покрыта синей краской, которую наносили на актрису каждый день по несколько часов. Сам процесс был довольно утомительным.

К тому же, краска часто стиралась и её нужно было подкрашивать прямо на съемочной площадке. Из-за химического состава краски кожа актрисы постоянно чесалась и раздражалась. Сниматься в таком гриме было крайне неудобно.