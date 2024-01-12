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Актер Милош Бикович сыграет в новом сезоне "Белого лотоса"

Сербский и российский актер Милош Бикович пополнил каст третьего сезона сериала "Белый лотос". Об этом сообщает издание Variety.

Милош Бикович сыграет в новом сезоне "Белого лотоса"
© Кадр из фильма "Холоп"

Съемки сериала стартуют в феврале на Самуи, Пхукете и в Багкоке (Таиланд). Какая роль досталась звезде "Холопа" пока неизвестно.

Почему Милош Бикович так популярен в России

В новом сезоне проекта HBO также снимутся Лесли Бибб, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи и Наташа Ротвелл.

Ранее "Рамблер" рассказывал про актерский состав третьего сезона "Белого лотоса".

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