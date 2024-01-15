Пол Мескал объяснил, зачем нужны постельные сцены

Звезда сериала «Нормальные люди» объяснил, зачем нужны постельные сцены в кино
Современные кинематографисты не стесняются снимать постельные сцены, что нравится далеко не всем зрителям. Бывает, что против откровенных кадров выступает даже молодежь. Однако звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал выступил в их защиту.
В интервью Sunday Times артист объяснил, что эротические эпизоды несут необходимую для понимания сюжета информацию.
«Если мы удалим это, чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно, мы окажем всем медвежью услугу. Секс — огромная часть жизни, форма общения», — считает актер.
Пол Мескал добавил, что он любит представлять, какая у его персонажа сексуальная жизнь, когда читает сценарий. Это помогает артисту лучше понять своего героя и его характер.
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