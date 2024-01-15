Пол Мескал объяснил, зачем нужны постельные сцены

Современные кинематографисты не стесняются снимать постельные сцены, что нравится далеко не всем зрителям. Бывает, что против откровенных кадров выступает даже молодежь. Однако звезда сериала «Нормальные люди» Пол Мескал выступил в их защиту.

© Кадр из фильма «Незнакомая дочь», 2021.

В интервью Sunday Times артист объяснил, что эротические эпизоды несут необходимую для понимания сюжета информацию.

«Если мы удалим это, чтобы молодые люди чувствовали себя комфортно, мы окажем всем медвежью услугу. Секс — огромная часть жизни, форма общения», — считает актер.

Пол Мескал добавил, что он любит представлять, какая у его персонажа сексуальная жизнь, когда читает сценарий. Это помогает артисту лучше понять своего героя и его характер.