Актерское перевоплощение всегда было отличительной чертой выдающихся мастеров кино. Одним из ярких примеров полного растворения актера в образе стала работа Джима Керри в фильме о легендарном американском комике Энди Кауфмане.

В фильме «Человек на луне» актер Джим Керри сыграл эксцентричного и авангардного американского комика Энди Кауфмана.

Готовясь к этой роли, актер несколько месяцев изучал записи выступлений своего героя и искал контакты всех, кто лично знал Кауфмана.

К началу съемок он настолько хорошо вжился в образ комика, что казалось, будто в фильме играет сам Кауфман. На протяжении всех 3 месяцев съемок Керри оставался в образе Кауфмана. Он даже требовал, чтобы все его называли Энди, а не Джим.

Во время съемок личность Джима Керри фактически исчезла, остался только Энди Кауфман и персонажи его комедий.