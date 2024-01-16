Голливудские знаменитости многим представляются людьми без проблем. В действительности жизненные невзгоды им знакомы не меньше остальных. Бывает, что артистам приходится покинуть съемочную площадку и заняться совсем другой профессией.

О том, кому из зарубежных звезд кино пришлось оставить актерство и заняться другим делом, читайте в нашем материале.

Грета Гарбо

Кадр из фильма «Дама с камелиями», 1936.

Имя Греты Гарбо хорошо знакомо нескольким поколениям зрителей. Артистка удостоена одной из самых почетных наград в кино — «Оскар» за вклад в развитие киноискусства. Среди ее партнеров по съемочной площадке был сам Кларк Гейбл. Актриса имела все шансы сняться в огромном количестве картин, но в возрасте 36 лет Грета Гарбо ушла из кино. Причиной ее прощания с индустрией стал провал фильма «Двуликая женщина».

После того как проект с треском провалился в прокате, шведка стала вести уединенный образ жизни. Она часто путешествовала, причем в компании богатейших людей того времени. Однако общения с прессой и даже поклонниками дива избегала до конца своих дней.

Ширли Темпл

Кадр из фильма «Синяя птица», 1940.

Ширли Темп впервые появилась в кино, будучи шестилетним ребенком. Она очаровала публику, поэтому режиссеры стали часто приглашать юную актрису на съемки. Артистка из фильма в фильм изображала наивного ребенка, пока ей это не надоело.

В 22 года Ширли Темпл покинула кинематограф. Кинодива объяснила свой поступок тем, что ей наскучило играть похожих на ее детских героинь персонажей. После этого она занялась политикой, став послом в Чехословакии.

Джин Хэкмен

Кадр из фильма «Камера», 1996.

Джин Хэкмен дебютировал в кино в 50-е. Первый успех к нему пришел спустя 15 лет в сериале «Я — шпион». Затем последовало много других проектов, за два из них артист удостоился премии «Оскар».

К началу 2000-х артист считался представителем старшего поколения актеров, у которых начинающим следовало бы многому поучиться. Каково было удивление поклонников и коллег, когда Джин Хэкмен объявил о завершении карьеры. Тогда он объяснил свой уход тем, что хочет проводить больше времени с женой. Позже СМИ выяснили, что на самом деле актер испытывал проблемы с сердцем. Из-за них он покинул съемочную площадку, став писателем.

Эмма Уотсон

Кадр из фильма «Балетные туфельки», 2007.

Эмма Уотсон прославилась, будучи совсем ребенком. Став известной благодаря съемкам в фильме о Гарри Поттере, юная артистка не имела отбоя от предложений о новой работе. Со стороны могло показаться, что у актрисы все складывается лучшим образом. Никто не знал, до чего сложно ей скрывать свою личную жизнь от публики и то, что она стала жертвой домогательств.

В 2023 году Эмма Уотсон объявила о завершении актерской карьеры. По словам артистки, она очень довольна тем, что стала более автономной. У нее есть собственное творческое пространство и свобода, которой кинодиве так не хватало из-за напряженных съемочных графиков. Тем временем у звезды есть небольшой бизнес по производству алкогольных напитков и учеба в Оксфорде на писателя.

Тейлор Момсен

Кадр из сериала «Сплетница», 2007-2012.

Кинодебют Тейлор Момсен случился еще в конце 90-х, когда она была совсем ребенком. В 2000-м вышла картина «Гринч — похититель Рождества» c Джимом Кэрри, ставший культовым. Однако настоящий успех к блондинке пришел после сериала «Сплетница». Актриса пыталась повторить успех проекта, снимаясь в новых картинах, однако, ей это не удалось.

Последний полнометражный фильм с Тейлор Момсен вышел в 2008 году. После этого она предпочла сконцентрироваться на музыкальной карьере, веди артистка с детства увлекается рок-н-роллом. Кроме того, кинодива снимается в качестве модели.