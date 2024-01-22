Советские дети-актеры с трагической судьбой
Некоторые актеры обретают славу в юном возрасте. Однако признание не уберегает их от невзгод жизни. Бывает, что у любимых миллионами юных артистов судьба в итоге складывается трагическим образом.
О том, жизнь кого из советских детей-актеров не сложилась, читайте в нашем материале.
Вячеслав Царев
Вячеслав Царев попал в кино случайно. Мальчика заметил режиссер Элем Климов в автобусе. Ему приглянулась широкая открытая улыбка юнца, поэтому постановщик пригласил парня на съемки. В картине «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», ставшей в итоге культовой, Вячеслав Царев сыграл мальчика с сачком.
Картина Элема Климова имела оглушительный успех. После этого Вячеслав Царев снялся еще в нескольких проектах, среди которых были «Андрей Рублев» и «Ташкент — город хлебный». Однако в конце 60-х молодой артист перестал появляться на экранах. Его не звали на съемки, поэтому он то торговал мороженым, то работал на заводе. Из-за нехватки денег Царев начал выпивать, что подкосило его здоровье. Актер умер в 2006 году, не приходя в сознание после второго инсульта.
Юлия Космачева
Юлию Комсмачеву привела на кинопробы мама. Кинематографистов впечатлило, что девочка смогла заплакать сразу, как только ее об этом попросили. Юная артистка снялась в таких картинах, как «Белые росы», «Сказки старого волшебника» и «Третий в пятом ряду». Ее коллегами были Сергей Юрский, Михаил Светин, Николай Караченцов. Зритель тепло принял киноленты, но сама Юля Космачева в итоге оставила съемочную площадку.
Юлия Космачева окончила факультет журналистики, затем вышла замуж и родила дочь. Казалось, у молодой женщины еще вся жизнь впереди. Однако одним декабрьским вечером она зашла проведать соседа. Сначала они играли в кости, затем он вышел в магазин. Возвращаясь домой, сосед обнаружил Юлию лежащей на земле под балконом. Судебно-медицинская экспертиза показала внезапную остановку сердца. Однако причины его возникновения у абсолютно здоровой женщины по сей день неизвестны.
Алексей Фомкин
В отличие от многих детей-актеров, Алексей Фомкин с ранних лет знал, что хочет играть. После «Ералаша» его заметили и пригласили в картину «Гостья из будущего». Фильм принес мальчику всесоюзную известность. Однако интересных предложений о съемках поступало мало, поэтому он ушел служить в армию.
После возвращения домой Алексей Фомкин столкнулся с тем, что режиссеры будто забыли о нем. Артист уехал жить в деревню к бабушке, на чью пенсию и жил. Затем он пробовал силы в МХАТ, но оттуда его уволили из-за постоянных прогулов и пьянства. Артиста не стало 23 февраля 1996 года в пожаре, который возник на фоне вечеринки. Друзьям и супруге актера удалось выбраться из пожара, но не ему.
Ольга и Татьяна Юкины
Ольга и Татьяна Юкины родились в простой советской семье. Мать девочек настороженно отнеслась к тому, что их пригласили сняться в кино. Женщина, которая страдала от выходок пьяницы-мужа, считала, что дочери должны освоить «хлебную» профессию. Однако Оля и Таня все же снялись в кино. Зрителям они известны по картинам «Королевство кривых зеркал» и «Морозко».
Несмотря на любовь зрителей, повзрослев, сестры Юкины связали жизнь c кино. Не поступив в театральный, они стали студентками машиностроительного колледжа. Некоторое время жизнь Юкиных складывалась благополучно: обе вышли замуж, родили детей, работали в «Интуристе». Однако с развалом СССР супруги сестер стали злоупотреблять алкоголем, приобщив к этому Ольгу. Из-за проблем с сердцем ее не стало в 51 год, спустя пять лет в 2011 году умерла Таня. Сестер похоронили в одном гробу.
Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров родился в интеллигентной семье, которая распалась, когда он был ребенком. Отчимом будущего актера стал космонавт Борис Егоров. Звездой парень стал в 13 лет, сыграв в картине Ролана Быкова «Чучело». Зритель горячо принял фильм, казалось, что у юных актеров большое будущее.
Несмотря на славу, после школы Дмитрий Егоров поступил в МГИМО, а вскоре женился на девушке Наталье. В браке у него родился сын, который умер спустя несколько месяцев из-за гидроцефалии. Егоров начал пить, отношения с супругой разладились, они развелись.
В возрасте 32 лет Дмитрий Егоров вышел из дома и больше не вернулся. Согласно официальной версии, его убил сердечный приступ. Однако мать погибшего считала, что он стал жертвой бандитских группировок. По ее словам, у Дмитрия Егорова был пробит висок.
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