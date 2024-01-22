Советские дети-актеры с трагической судьбой

Некоторые актеры обретают славу в юном возрасте. Однако признание не уберегает их от невзгод жизни. Бывает, что у любимых миллионами юных артистов судьба в итоге складывается трагическим образом.

© Кадр из фильма «Гостья из будущего», 1984

О том, жизнь кого из советских детей-актеров не сложилась, читайте в нашем материале.

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Вячеслав Царев

Вячеслав Царев попал в кино случайно. Мальчика заметил режиссер Элем Климов в автобусе. Ему приглянулась широкая открытая улыбка юнца, поэтому постановщик пригласил парня на съемки. В картине «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», ставшей в итоге культовой, Вячеслав Царев сыграл мальчика с сачком.

Картина Элема Климова имела оглушительный успех. После этого Вячеслав Царев снялся еще в нескольких проектах, среди которых были «Андрей Рублев» и «Ташкент — город хлебный». Однако в конце 60-х молодой артист перестал появляться на экранах. Его не звали на съемки, поэтому он то торговал мороженым, то работал на заводе. Из-за нехватки денег Царев начал выпивать, что подкосило его здоровье. Актер умер в 2006 году, не приходя в сознание после второго инсульта.

Юлия Космачева

Кадр «Сказки старого волшебника», 1984

Юлию Комсмачеву привела на кинопробы мама. Кинематографистов впечатлило, что девочка смогла заплакать сразу, как только ее об этом попросили. Юная артистка снялась в таких картинах, как «Белые росы», «Сказки старого волшебника» и «Третий в пятом ряду». Ее коллегами были Сергей Юрский, Михаил Светин, Николай Караченцов. Зритель тепло принял киноленты, но сама Юля Космачева в итоге оставила съемочную площадку.

Юлия Космачева окончила факультет журналистики, затем вышла замуж и родила дочь. Казалось, у молодой женщины еще вся жизнь впереди. Однако одним декабрьским вечером она зашла проведать соседа. Сначала они играли в кости, затем он вышел в магазин. Возвращаясь домой, сосед обнаружил Юлию лежащей на земле под балконом. Судебно-медицинская экспертиза показала внезапную остановку сердца. Однако причины его возникновения у абсолютно здоровой женщины по сей день неизвестны.

Алексей Фомкин

В отличие от многих детей-актеров, Алексей Фомкин с ранних лет знал, что хочет играть. После «Ералаша» его заметили и пригласили в картину «Гостья из будущего». Фильм принес мальчику всесоюзную известность. Однако интересных предложений о съемках поступало мало, поэтому он ушел служить в армию.

После возвращения домой Алексей Фомкин столкнулся с тем, что режиссеры будто забыли о нем. Артист уехал жить в деревню к бабушке, на чью пенсию и жил. Затем он пробовал силы в МХАТ, но оттуда его уволили из-за постоянных прогулов и пьянства. Артиста не стало 23 февраля 1996 года в пожаре, который возник на фоне вечеринки. Друзьям и супруге актера удалось выбраться из пожара, но не ему.

Ольга и Татьяна Юкины

Ольга и Татьяна Юкины родились в простой советской семье. Мать девочек настороженно отнеслась к тому, что их пригласили сняться в кино. Женщина, которая страдала от выходок пьяницы-мужа, считала, что дочери должны освоить «хлебную» профессию. Однако Оля и Таня все же снялись в кино. Зрителям они известны по картинам «Королевство кривых зеркал» и «Морозко».

Несмотря на любовь зрителей, повзрослев, сестры Юкины связали жизнь c кино. Не поступив в театральный, они стали студентками машиностроительного колледжа. Некоторое время жизнь Юкиных складывалась благополучно: обе вышли замуж, родили детей, работали в «Интуристе». Однако с развалом СССР супруги сестер стали злоупотреблять алкоголем, приобщив к этому Ольгу. Из-за проблем с сердцем ее не стало в 51 год, спустя пять лет в 2011 году умерла Таня. Сестер похоронили в одном гробу.

Дмитрий Егоров

Кадр из из фильма «Чучело», 1983

Дмитрий Егоров родился в интеллигентной семье, которая распалась, когда он был ребенком. Отчимом будущего актера стал космонавт Борис Егоров. Звездой парень стал в 13 лет, сыграв в картине Ролана Быкова «Чучело». Зритель горячо принял фильм, казалось, что у юных актеров большое будущее.

Несмотря на славу, после школы Дмитрий Егоров поступил в МГИМО, а вскоре женился на девушке Наталье. В браке у него родился сын, который умер спустя несколько месяцев из-за гидроцефалии. Егоров начал пить, отношения с супругой разладились, они развелись.

В возрасте 32 лет Дмитрий Егоров вышел из дома и больше не вернулся. Согласно официальной версии, его убил сердечный приступ. Однако мать погибшего считала, что он стал жертвой бандитских группировок. По ее словам, у Дмитрия Егорова был пробит висок.