«Согласен побриться налысо и похудеть»: Илья Антоненко — о критике и кино

Комедийная драма «Танцуй, Селедка!» вышла в российский прокат. Это история про запоздалое примирение дочери с отцом. «Вечерняя Москва» пообщалась с актером Ильей Антоненко, сыгравшим в фильме одну из главных ролей — таксиста Костю.

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— Илья, расскажите о вашем персонаже.

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— Костик — парень из небольшого городка, человек лет под 30, не совсем удачливый в жизни. Он занимается извозом, крутится как может, чтобы не пропасть. Кратко: принц не на белом коне.

— Он таксист. А вы сами хорошо водите?

— Немного умею, но я не водитель. Специально для этого фильма брал уроки, ведь машина там с механической коробкой передач. В основном мы снимали небольшие проезды, в сложных сценах меня подменяли каскадеры.

Трюки я стараюсь исполнять сам, исключая те, которые требуют специальных навыков, либо смертельно опасны, вроде гонок на машинах или прыжков с высотного этажа. Это делают специально обученные люди, у них хлеб отбирать не надо. Да и мне важно дожить до конца, чтобы доснять кино.

— Несколько машин разбили и сожгли на съемках…

— Их было две — одна игровая, вторую сбрасывали с обрыва. Два стареньких «Вольво» конца 1980-х. Причем та, что была на ходу, уцелела, с ней все в порядке.

— На что вы готовы пойти ради кино, театра?

— Мне кажется, артист должен идти навстречу проекту максимально, насколько может. Отрастить волосы или побриться налысо, поправиться или похудеть — на все согласен. Но только если это актуально и нужно. Усы, допустим, можно и наклеить. А то ведь как кино снимут, таким оно навсегда и останется. Поэтому надо выкладываться по полной.

— В фильме есть эпизод, где маленькие герои общаются через балкон. У вас есть теплые воспоминания о детстве?

— Да, сцена с огурцом и конфетой на нитке милая. Вообще истории этого фильма мне созвучны: я сам рос в 1990-е, ребенок той поры. И воспоминаний много — детство по прошествии времени всегда окрашивается в светлые тона, каким бы ни было. Для меня это было одно сплошное светлое пятно. Хотя тогда жилось непросто, но мои родители старались дать мне все, что могли. Помню, им на работе задерживали зарплату, а на заводе дали целую упаковку, ящик сока в железных банках. И это был мой новогодний подарок в 1996 году.

— Говорят, у парней тогда было два пути: бандиты или спортсмены.

— Думаю, в конце 1990-х — начале 2000-х так было везде. Вариантов немного: либо ты так или иначе связан с какой-либо организацией, либо ни с теми, ни с другими и все время получаешь по голове. Я застал отголоски этого. Жил в маленьком дальневосточном городке Амурске. Там, чтобы постоять за себя, нужно было либо заниматься спортом, либо дружить с полукриминальными ребятами, либо терпеть...

— А учились вы в ГИТИСе. Что дали мастера?

— В каждой мастерской театрального вуза своя идейная кухня. Мы, кто учился у Сергея Голомазова, вынесли установку, что в будущем не всегда у тебя может быть хороший режиссер, и ты сам должен уметь разобрать свою роль, придумать все так, чтобы было интересно и тебе, и зрителю. В случае фильма «Танцуй, Селедка!» у нас был прекрасный режиссер Саша Лупашко. Но я говорю обо всей жизни.

Ведь что такое четыре года в вузе? За это время в тебя закладываются навыки мастерства, чтобы дальше ты мог самостоятельно существовать в профессии, чтобы, приходя на репетицию в театр или на съемочную площадку, был готов предложить множество вариантов.

Важно искать небанальные ходы, придумывать то, что никто не делал, и чтобы это было не поверхностно, а глубоко. Важно, чтобы работа не становилась рутиной.

— Вы служили в Театре на Малой Бронной, а теперь в Театре имени Гоголя. Расскажите про эстетику художественного руководителя Антона Яковлева.

— С Антоном Юрьевичем мы работали в спектакле «Макбет» в Театре на Бронной. Когда он стал руководителем Театра имени Гоголя и пригласил меня, я с радостью стал с ним сотрудничать. Наш театр про живых людей, про что-то интересное. Он про человека, каким его хочется видеть, — вот что, наверное, кардинально поменялось. Мы не говорим, что раньше что-то было не то, когда тут был «Гоголь-центр» со своей интересной историей. Просто для этого театра наступила следующая веха, началась новая жизнь. Сейчас Театр Гоголя — симбиоз традиционного психологического театра с элементами авангарда. Например, в спектакле «Гроза» много интересных придумок, ярких находок, но все равно нам важно показать на сцене живого человека, его судьбу, как говорил Станиславский: «Жизнь человеческого духа». Необходимо, чтобы зритель, придя в театр, увидел что-то про себя.

— Вы снимаетесь в ремейке знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Что думаете о таких проектах?

— Это не совсем ремейк, а адаптация, когда историю переносят на другую почву. Сериал турецкий, а мы русские — у нас другая ментальность, отношение к жизни… Говоря в целом, фильм Мартина Скорсезе «Отступники» — ремейк корейской «Двойной рокировки», американский сериал «Родина» — ремейк израильского.

Это мировое явление, которое существует давно. И оно связано не с недостатком историй, а с тем, что когда какая-то из них становится интересной, ее хотят адаптировать в иных реалиях, чтобы люди могли еще раз получить удовольствие. Думаю, наш проект окажется интересным и громким. Хотя стопроцентно будет много критики, особенно от любителей турецких сериалов.

Но это нормально, к этому надо относиться спокойно. Для меня он интересен еще и тем, что это долгое дыхание, 60 серий — проверка на прочность, которая требует высокой концентрации всех профессиональных возможностей. Я люблю такие профессиональные вызовы.

— В «Танцуй, Селедка!» главная тема — примирение с отцом. Что значит быть хорошим папой?

— Моему сыну Ивану скоро два года. Едва ли кратко скажу, что такое «быть отцом», — это огромный спектр чувств. Я мог бы много наговорить о том, как это круто, какие возможности дает... Но, по-моему, главное растить ребенка так, чтобы, когда ему исполнится 16– 18 лет и он станет взрослой личностью, он мог бы гордиться тобой как отцом.

Досье

Актер Илья Антоненко родился 27 января 1990 года в Амурске. Окончил РАТИ-ГИТИС, мастерскую Павла Хомского и Сергея Голомазова в 2018 году. Сотрудничал с Театром на Малой Бронной, сейчас служит в Театре имени Гоголя. В кино дебютировал в 2015 году в сериале «Молодая гвардия». Сейчас в его фильмографии свыше 20 ролей в кино и сериалах.

Сюжет

Сильная женщина Жанна возвращается на малую родину, чтобы похоронить отца. Одна поездка, полная видений и встреч, помогает примириться с детскими обидами.

Из простой семьи

Отец Ильи Антоненко управлял бульдозером, трактором. Мать работала на железной дороге, а затем продавщицей. А сам будущий актер выступал на сцене с детства, куда его в 7 лет пригласила руководитель детского театра Татьяна Ожерельева.

Спорта много не бывает

В юности Илья занимался карате киокушин (этот стиль очень развит на Дальнем Востоке). Еще он любит лошадей, знаком с верховой ездой. Также владеет навыками фехтования

Награды за лучшие роли

В 2017 году юношеское жюри тамбовского фестиваля «Виват театр!» присудило Илье Антоненко приз «За лучшую мужскую роль» за Бессеменова в спектакле «Мещане. Попытка прочтения».

А также за его киноработу — роль Рэбэла в фильме «Психи» — в 2016 году на международном фестивале «Восток&Запад» Илья получил награду «За лучшую мужскую роль».

Где можно увидеть?

Сейчас в фильмографии Ильи Антоненко более 20 ролей. Он сыграл княжича Федора в «Легенде о Коловрате», одного из «Подольских курсантов», Лешу-Лешего из «Оффлайна», спортсмена-скалолаза Никиту из «Счастье не за горами».

Учился на режиссера

Окончил РАТИ-ГИТИС Илья Антоненко довольно поздно: в 2018 году ему исполнилось 28 лет. Но театральное обучение начал сразу после школы. С 2007-го два курса проучился в Хабаровском государственном институте искусств и культуры на специальности «артист драматического театра и кино», затем перевелся на режиссуру, потом с 2012 года учился в Театральном институте имени Щукина.

Импульсивный семьянин

Артист считает себя «энергичным, импульсивным и торопливым». Женат на однокурснице, актрисе Авелине Квасовой. Пара растит сына Ивана.

Любимые праздники

27 января Илья отмечает день рождения. Но на вопрос, какие праздники для него главные, отвечает, что прежде всего — это день рождения сына. А еще каждый съемочный день или спектакль, то есть почти через день. Из календарных дат: Новый год, 9 Мая и дни рождения близких людей.