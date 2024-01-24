Риз Уизерспун добилась успеха не только как актриса, но и как предпринимательница. Несколько лет назад она основала собственный книжный клуб.

Актриса читает много современной литературы и выбирает лучшие, на ее взгляд, произведения. Затем она покупает права на экранизацию этих книг.

После Риз перепродает права на показ этих фильмов и сериалов различным стриминговым сервисам, таким как Netflix, Hulu, Amazon и другим.

Благодаря удачному бизнесу на покупке и перепродаже прав на экранизацию книг, Риз Уизерспун стала одной из самых богатых актрис в Голливуде. Ее состояние оценивается почти в $500 млн, и она входит в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.