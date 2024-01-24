$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Как Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой: видео

Риз Уизерспун добилась успеха не только как актриса, но и как предпринимательница. Несколько лет назад она основала собственный книжный клуб.

Актриса читает много современной литературы и выбирает лучшие, на ее взгляд, произведения. Затем она покупает права на экранизацию этих книг.

После Риз перепродает права на показ этих фильмов и сериалов различным стриминговым сервисам, таким как Netflix, Hulu, Amazon и другим.

Актеры, о музыкальных талантах которых вы не знали

Благодаря удачному бизнесу на покупке и перепродаже прав на экранизацию книг, Риз Уизерспун стала одной из самых богатых актрис в Голливуде. Ее состояние оценивается почти в $500 млн, и она входит в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Ранее «Рамблер» писал про самые первые роли знаменитых актеров.

Актеры
Видео
Риз Уизерспун
Netflix
Amazon
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости