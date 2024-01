Белла Рамзи, Изабела Мерсед и Янг Мазино уже готовы к съёмкам 2-го сезона The Last of Us

Совсем скоро в Канаде начнутся съёмки второго сезона сериала The Last of Us . Создатели сериала уже назвали основной каст продолжения, в который вновь войдут Педро Паскаль и Белла Рамзи, а также новые для шоу актёры.

Съёмки второго сезона The Last of Us должны стартовать до конца января. События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся спустя четыре года после финала первого сезона.