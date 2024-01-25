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Белла Рамзи, Изабела Мерсед и Янг Мазино уже готовы к съёмкам 2-го сезона The Last of Us

Совсем скоро в Канаде начнутся съёмки второго сезона сериала The Last of Us. Создатели сериала уже назвали основной каст продолжения, в который вновь войдут Педро Паскаль и Белла Рамзи, а также новые для шоу актёры.

Во второй половине января основная часть съёмочной группы посетила ресторан «Зарак» в Ванкувере, её сфотографировали владельцы заведения. Среди основной команды в Канаду уже приехал создатель сериала Крейг Мэйзин, исполнительница главной роли Белла Рамзи, а также Изабела Мерсед (Дина) и Янг Мазино (Джесси). Других важных участников производства, включая создателя вселенной Нила Дракманна и исполнителя главной роли Педро Паскаля, в ресторане замечено не было.

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Съёмки второго сезона The Last of Us должны стартовать до конца января. События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся спустя четыре года после финала первого сезона.

Ранее «Рамблер» писал о том, что онлайн-кинотеатры купили турецкие и корейские сериалы, но спроса на них не дождались.

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