«Не забуду ни минуты этого года». Ариана Гранде – о съемках в мюзикле «Злая»

Ариана Гранде завершила съемки в музыкальном фэнтезийном фильме режиссера Джона Чу под названием «Злая: Часть первая». Этой новостью она поделилась с подписчиками в своем личном блоге.

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Популярная американская актриса и певица репостнула публикацию режиссера киноленты, который поблагодарил исполнительницу роли ведьмы страны Оз по имени Глинда за участие в прокате. Гранде ответила ему взаимностью, отметив, что «не забудет ни минуты этого года, проведенного с Глиндой».