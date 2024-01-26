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«Не забуду ни минуты этого года». Ариана Гранде рассказала о съемках в мюзикле «Злая: Часть первая»

Ариана Гранде завершила съемки в музыкальном фэнтезийном фильме режиссера Джона Чу под названием «Злая: Часть первая». Этой новостью она поделилась с подписчиками в своем личном блоге.

«Не забуду ни минуты этого года». Ариана Гранде – о съемках в мюзикле «Злая»
© globallookpress.com

Популярная американская актриса и певица репостнула публикацию режиссера киноленты, который поблагодарил исполнительницу роли ведьмы страны Оз по имени Глинда за участие в прокате. Гранде ответила ему взаимностью, отметив, что «не забудет ни минуты этого года, проведенного с Глиндой».

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Чу также написал, что с нетерпением ждет дня выхода мюзикла на экраны. Премьера фильма запланирована на 27 ноября 2024 года.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что Генри Кавилл усиленно готовится к съемкам в новом фильме.

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