Во время съемок сиквелов к популярным фильмам не всегда удается привлечь тех же актеров, которые полюбились зрителям в первой части. Иногда из-за занятости в других проектах, а порой по финансовым или творческим причинам, студиям приходится идти на замену исполнителей главных ролей. Такие решения всегда рискованны – новые актеры могут не прийтись по душе поклонникам и испортить продолжение любимой франшизы.

Одним из самых громких примеров замены актера стал уход Эдварда Нортона из франшизы «Невероятный Халк». В первом фильме 2008 года Нортон сыграл ученого Брюса Бэннера, который в результате эксперимента превращается в зеленого монстра Халка. Фильм имел успех, Нортон был хорош в роли, но во время съемок у актера постоянно возникали творческие разногласия с режиссером Луи Летерье по поводу сценария и характера персонажа.

В итоге когда студия Marvel начала готовить сиквел «Халка», Нортону не продлили контракт. Его заменил Марк Руффало, чья роль Халка пришлась по душе фанатам и критикам.