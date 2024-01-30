Звезда «Сплетницы» Эд Вествик сделал предложение возлюбленной

Актер Эд Вествик сделал предложение своей возлюбленной, модели и актрисе Эми Джексон. Девушка выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летний Эд Вествик попросил руки и сердца 31-летней Эми Джексон во время отдыха на горнолыжном курорте в маленьком городе Гштад, в Швейцарии. Звезда сериала "Сплетница" встал на одно колено на мосту на склоне горы. За влюбленными в этот момент наблюдали туристы. Модель согласилась стать женой Вествика.

«Черт, да!» — написала под фотографиями Эми Джексон.

Слухи о романе актера и модели появились в декабре 2022 года. Эд Вествик и Эми Джексон познакомились на Международном кинофестивале Красного моря в Саудовской Аравии в декабре 2021 года. Тогда знаменитостей засняли болтающими на показе во время церемонии закрытия.

Эми Джексон сыграла в ряде индийских фильмов, преимущественно на языках тамил, хинди и телугу, после того как прошла прослушивание в Лондоне. До этого она состояла в отношениях с Джорджем Панайоту. У влюбленных родился сын в сентябре 2019 года. В 2021-м они расстались.