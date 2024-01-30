$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Бородатый Генри Кавилл — на фото со съемок фильма «Министерство неджентльменских дел»

Генри Кавилл опубликовал у себя в соцсеть парочку фотографий со съёмок фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». На них можно увидеть героя Кавилла с бородой.

Бородатый Генри Кавилл — на фото со съемок фильма «Министерство неджентльменских дел»
© Championat.com

Кстати, первый трейлер картины появится уже сегодня вечером.

Милли Олкок стала Супергерл в новой киновселенной DC

Действие картины развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе те самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме сыграют Генри Кавилл («Ведьмак», «Человек из стали»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).

Премьера ленты намечена на 19 апреля.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Лев Зулькарнаев рассказал о борьбе с комплексами.

Актеры
Человек из стали
Малыш на драйве
Алан Ричсон
Эйса Гонсалес
Генри Кавилл
Тиль Швайгер
Уинстон Черчилль
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости