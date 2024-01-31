Премия «Оскар» – одна из самых престижных наград в киноиндустрии, которая вручается Американской академией киноискусства за выдающиеся достижения в области кинематографа. Победители этой награды запоминаются зрителям своими яркими и запоминающимися ролями.

Самая длительная роль, за которую была получена награда «Оскар», принадлежит актеру Кристоферу Вальцу. В фильме «Джанго освобожденный» режиссера Квентина Тарантино он сыграл роль охотника за головами Джанго. Продолжительность его появления на экране составила 1 час 16 минут.

В 1999 году Энтони Хопкинс получил «Оскар» за свою роль в фильме «Молчание ягнят». Хотя появление актера на экране составило всего 16 минут.