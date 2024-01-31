$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Лауреаты «Оскара» с самой длинной и короткой продолжительностью роли: видео

Премия «Оскар» – одна из самых престижных наград в киноиндустрии, которая вручается Американской академией киноискусства за выдающиеся достижения в области кинематографа. Победители этой награды запоминаются зрителям своими яркими и запоминающимися ролями.

Самая длительная роль, за которую была получена награда «Оскар», принадлежит актеру Кристоферу Вальцу. В фильме «Джанго освобожденный» режиссера Квентина Тарантино он сыграл роль охотника за головами Джанго. Продолжительность его появления на экране составила 1 час 16 минут.

Почему первая премия Каннского кинофестиваля провалилась

В 1999 году Энтони Хопкинс получил «Оскар» за свою роль в фильме «Молчание ягнят». Хотя появление актера на экране составило всего 16 минут.

Ранее «Рамблер» писал про дебютные фильмы, принесшие мировую славу режиссерам.

Актеры
Видео
Молчание ягнят
Оскар
Джанго освобожденный
Энтони Хопкинс
Квентин Тарантино
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости