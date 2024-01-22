Дебютные фильмы, принесшие мировую славу режиссерам

Многие режиссеры годами снимают кино перед тем как получить признание зрителей. Однако некоторым постановщикам удается создать интересную историю практически с первого раза.

© Кадр из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974

О том, какие дебютные фильмы принесли славу своим создателям, читайте в нашем материале.

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«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964

Картина Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» имела все шансы не выйти в большой прокат. Изначально это была дипломная работа. А процесс создания фильма начался, когда его постановщик учился во ВГИКе. Ректор в свою очередь очень не хотел отпускать студента на съемки, потому как ему не нравился сценарий. Тем не менее авторы выстояли и сняли картину.

У зрителей кинолента имела большой успех. Сегодня «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» считается классикой советского кинематографа.

«Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974

Никита Сергеевич Михалков родился в интеллигентной семье. Его отец был известным писателем и публицистом, в том числе написавшим гимн СССР и РФ. Сам Никита Сергеевич начинал как актер и сценарист. Позже он выступил соавтором сценария к фильму, которы снял сам. Также он исполнил в нем одну из ролей.

Особенность киноленты «Свой среди чужих, чужой среди своих» была в том, что она создана в духе американских фильмов про ковбоев. В ней много погонь и экшн-сцен, что очень не нравилось кинокритикам, но вызвало восторг у зрителей.

«Безумный Макс», 1979

Джордж Миллер родился в семье греческих иммигрантов в Австралии. Изначально будущий режиссер планировал стать врачом, поступив в медицинский. В годы учебы он увлекся кинематографом, а затем, окончив ординатуру, за несколько сотен тысяч австралийских долларов снял полный метр. «Безумный Макс» рассказывал про мстящего убийцам жены полицейского.

Картина стала настоящим кинохитом, собрав в прокате около 100 миллионов долларов США. Исполнивший в нем главную роль Мел Гибсон стал звездой, а сам «Безумный Макс» вскоре получил несколько продолжений. Новая глава вселенной знакомой многим поколениям зрителей истории намечена на весну 2024 года. На этот раз зрителям расскажут предысторию Фуриосы.

«Плохие парни», 1995

До того как снять «Армагеддон» и «Трансформеров», Майкл Бэй снимал музыкальные клипы и рекламу. По его собственным словам, страсть к эффектным съемкам в нем проснулась после того, как он ребенком заснял взрыв петарды, которую он же ранее прикрепил к игрушечному поезду.

Зрители фильм «Плохие парни» изначально приняли прохладно, жалуясь на избыток погони и визуальных эффектов. Однако именно этот проект открыл публике Уилла Смита в качестве актера блокбастеров. А режиссера в будущем ждало много успешных проектов. В их числе «Cкала», «Судная ночь» и «Тихое место».

«Карты, деньги, два ствола», 1998

Род Гай Ричи тянется от английского короля Эдуарда I, что не мешает ему снимать фильмы о криминалитете и его разборках. А первым его фильмом стали «Карты, деньги, два ствола», где снялся бывший спортсмен и торговец поддельными женскими духами Джейсон Стейтэм. Для него это был первый опыт в большом кино.