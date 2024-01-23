$87.92-0.0595.83-0.06
Войти в почту

Почему первая премия Каннского кинофестиваля провалилась: видео

Первая премия Каннского кинофестиваля должна была пройти с 1 по 20 сентября 1939 года во Франции.

Организаторы готовили это событие около года - приглашали звезд, собирали жюри, принимали заявки на участие. Но открытие фестиваля совпало с началом Второй Мировой войны – 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Начались военные действия, европейские страны вступили в конфликт. Проведение кинофестиваля в таких условиях было невозможно, и его пришлось отменить спустя день после старта.

«Сандэнс 2024»: главные фильмы фестиваля этого года, на которые стоит обратить внимание

Так первая попытка организовать кинофестиваль в Каннах провалилась из-за начавшейся войны. Официально первый Каннский кинофестиваль состоялся только в 1946 году.

Ранее «Рамблер» писал про дебютные фильмы, принесшие мировую славу режиссерам.

Фильмы и сериалы
Видео
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости