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«Была влюблена очень серьезно». Актриса Лариса Лужина рассказала о чувствах к супругу Светланы Светличной в молодости

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина была влюблена в супруга Светланы Светличной. Об этом она рассказала "Мосленте".

«Была влюблена очень серьезно». Актриса Лужина – о чувствах к мужу Светличной
© РИА Новости

В 1961-м году исполнительница роли роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" вышла замуж за актера Владимира Ивашова. Они считалась одной из самых красивых пар советского кино.

Оказывается, когда-то актриса Лариса Лужина была влюблена в супруга своей коллеги.

"Признаюсь, что была влюблена в Володю очень серьезно. Но у него с первого или со второго курса ВГИКа – любовь со Светой Светличной", – приводятся слова актрисы.

Трагические судьбы известных советских актрис

Лужина считает Ивашова "одним из самых прекрасных людей", которых она когда-либо встречала в своей жизни. Она также отметила, что актера "убили 90-е годы".

Ранее "Рамблер" рассказывал, во сколько обошлись бы приключения героя из "Иронии судьбы" сейчас.

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