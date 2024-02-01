«Была влюблена очень серьезно». Актриса Лужина – о чувствах к мужу Светличной

«Была влюблена очень серьезно». Актриса Лариса Лужина рассказала о чувствах к супругу Светланы Светличной в молодости
Народная артистка РСФСР Лариса Лужина была влюблена в супруга Светланы Светличной. Об этом она рассказала "Мосленте".
В 1961-м году исполнительница роли роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" вышла замуж за актера Владимира Ивашова. Они считалась одной из самых красивых пар советского кино.
Оказывается, когда-то актриса Лариса Лужина была влюблена в супруга своей коллеги.
"Признаюсь, что была влюблена в Володю очень серьезно. Но у него с первого или со второго курса ВГИКа – любовь со Светой Светличной", – приводятся слова актрисы.
Лужина считает Ивашова "одним из самых прекрасных людей", которых она когда-либо встречала в своей жизни. Она также отметила, что актера "убили 90-е годы".
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