«Была влюблена очень серьезно». Актриса Лужина – о чувствах к мужу Светличной

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина была влюблена в супруга Светланы Светличной. Об этом она рассказала "Мосленте".

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В 1961-м году исполнительница роли роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" вышла замуж за актера Владимира Ивашова. Они считалась одной из самых красивых пар советского кино.

Оказывается, когда-то актриса Лариса Лужина была влюблена в супруга своей коллеги.

"Признаюсь, что была влюблена в Володю очень серьезно. Но у него с первого или со второго курса ВГИКа – любовь со Светой Светличной", – приводятся слова актрисы.