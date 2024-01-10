События культовой советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" происходят в канун 1975 года. О том, во сколько бы обошлись приключения главного героя в наши дни, то есть спустя почти 50 лет, "Лайфу" рассказала профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина.

За поход в баню, например, сейчас потребуется заплатить от 3500 до 4500 рублей. Веник, без которого в данном случае никуда, будет стоить от 200 до 550 рублей, а стоимость пол-литровой бутылки водки варьируется от 281 рубля до 948 рублей. По подсчетам специалиста, за банные процедуры и параллельное распитие алкогольных напитков придется выложить от 4250 до 8357 рублей.

Отдельного внимания заслуживает перелет Лукашина из пункта А в пункт Б и сопутствующие этому услуги. От Сандуновских бань до аэропортов Шереметьево и Внуково в новогоднюю ночь можно доехать за 1800 рублей и более. Бутылка воды, водки и четыре порции шашлыка в кафе воздушной гавани суммарно будут стоить от 5500 до 12300 рублей.

Стоимость самого билета на рейс Москва-Санкт-Петербург сегодня сильно варьируется: за него можно заплатить как 2760, так и 15 600 рублей, отметила экономист.