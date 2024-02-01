«Я трепетал перед ним». Брэдли Купер признался, съемки с каким актером впечатлили его

На днях номинанты на премию Гильдии киноактеров США Джеффри Райт, Киллиан Мерфи, Пол Джаматти, Колман Доминго и Брэдли Купер встретились и рассказали, какие события повлияли на их карьеру в большей степени. Слова исполнителя главной роли в киноленте "Маэстро" приводит издание Variety.

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Неизгладимое впечатление на актера произвел Винс Вон, с которым они снимались в комедии под названием "Незваные гости". Как объяснил Купер, сам он крайне серьезно подходил к съемках и переживал, если что-то не удавалось снять с первого раза.

У Вона же был другой подход к процессу. Так, по окончании съемки эпизода, в ходе которого актер убегает от стреляющей в него пожилой дамы, он сам, не дожидаясь вердикта команды, заявил о необходимости переснять всю сцену, требовавшую немалых усилий.

"Я наблюдал за этим самым смешным, самым ловким парнем... Я просто трепетал перед этим человеком, который терпит неудачу и готов испробовать все, что угодно".

"Незваные гости" с Винсом Воном и Оуэном Уилсоном в главных роялях собрали в мировом прокате 288 миллионов долларов и стали одной из знаковых комедий 2000-х годов с рейтингом R.