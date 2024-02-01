Фильм "Агенты Чарли" вышел на экраны в начале 2000-х годов и стал одним из самых кассовых в то время, собрав в прокате 264 миллиона долларов. В главных ролях снялись Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Несмотря на то, что экранное время между актрисами было почти равным, их гонорары сильно разнились.

Кэмерон Диаз как самая именитая актриса в то время получила за роль в фильме 12 миллионов долларов. Дрю Бэрримор, тоже достаточно популярная в начале 2000-х, заработала 9 миллионов. А вот Люси Лью, несмотря на одну из главных ролей, получила всего один миллион долларов.