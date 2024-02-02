Каллум Тернер присоединится к Алии Шавкат в фильме «Атропия»
Звезда мини-сериала "Властелины воздуха" Каллум Тернер составит компанию актрисе Алие Шокат в фильме "Атропия". Об этом сообщает издание Varirty.
Режиссером киноленты выступает актриса Хейли Гейтс – для нее это первый проект по ту сторону камеры. Спродюсирует "Атропию" режиссер мелодрамы "Назови меня своим именем" Лука Гуаданьино.
Фильм расскажет историю начинающей актрисы, которая работает на военной тренировочной базе США, имитирующей иракскую зону боевых действий.
"Атропия" представляет собой название вымышленной страны, которую, как уточняется, придумали американские военные для интерактивных учений.
"Лейла считает, что ее актерские таланты пропадают даром в этом симуляторе, где женщины ограничены немыми, второстепенными ролями. Она относится к вещам гораздо серьезнее. Лейла обдумывает выход из сложившейся ситуации", – гласит описание к кинокартине.
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