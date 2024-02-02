Каллум Тернер присоединится к Алии Шавкат в фильме «Атропия»

"Лейла считает, что ее актерские таланты пропадают даром в этом симуляторе, где женщины ограничены немыми, второстепенными ролями. Она относится к вещам гораздо серьезнее. Лейла обдумывает выход из сложившейся ситуации", – гласит описание к кинокартине.