Стартовали съемки комедии «Право на лево» с Романом Маякиным

Начались съемки комедии "Право на лево", главную роль в которой исполнит звезда сериалов "Сладкая жизнь" и "Сергий против нечисти" Роман Маякин. Об этом сообщает "Фильм.ру" с ссылкой на компанию Russian World Visio.

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Речь идет о ремейке одноименной французской киноленты, которая повествует о мужской неверности в ее абсурдных проявлениях. В касте фильма также числятся Владимир Сычёв, Янина Студилина, Ян Цапник, Елена Темичева, Ирина Безрукова и другие актеры.

Режиссером комедии выступает Гарик Петросян ("Вася не в себе", "Букины", "Бедный олигарх").

Премьера фильма запланирована на 2024 год.