Киноиндустрия Великобритании сильно пострадала из-за прошлогодних забастовок актеров и сценаристов. Об этом сообщает издание Varirty с ссылкой на актуальные статистические данные.

Инвестиции в кино и телевидение упали до 3,31 миллиарда фунтов стерлингов (4,22 миллиарда долларов США) в 2023 году. Это на 39% меньше, чем в 2022 году, когда они составляли 5,37 миллиарда фунтов стерлингов.

Согласно новому отчету Британского института кино, общие расходы на производство фильмов и сериалов в 2023 году составили 4,23 миллиарда фунтов стерлингов (5,3 миллиарда долларов), что на 32% меньше, чем в 2022 году (6,27 миллиарда фунтов стерлингов).

Кроме того, в прошлом году в Великобритании было запущено в производство 207 фильмов – на 13% меньше, чем в 2022 году.