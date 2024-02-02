Джим Керри возвращается в третьей части «Соника в кино»

Джим Керри вернется к роли безумного ученого в продолжении истории о приключениях Соника. Об этом сообщает издание Variety.

В конце второго фильма герой Керри срывается с гигантского робота и летит на землю, что могло бы свидетельствовать о гибели первого. Однако в сцене после титров выясняется, что тело доктора не было обнаружено на предполагаемом месте его приземления, что намекает на драматическое возвращение главного антагониста Соника в следующей части.

Джим Керри является одним из самых успешных комических актеров в истории кино. Он показал свою мастерство в культовых фильмах "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Тупой и еще тупее", "Маска" и продолжает радовать фанатов экспрессивными ролями по сей день.