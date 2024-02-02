Корейская компания Barunson E&A снимет индонезийский фильм ужасов «Respati»
Продюсерская компания оскароносного корейского фильма "Паразиты" Barunson E&A проинвестирует индонезийский хоррор Base Entertainment под названием "Respati". Об этом сообщает издание Variety.
В центре сюжета окажется подросток, обладающий способностью проникать в чужие сны. Однажды он станет свидетелем того, как темный дух забирает жизни людей во сне, и поймет, что это событие связано с происходящими в реальном мире загадочными смертями.
Премьера "Respati" запланирована на май 2024 года.
Режиссером киноленты является многообещающий режиссер Сидхарта Тата, занявший пятое место в индонезийском прокате в 2023 году со своим дебютным фильмом "Время Магриба".
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