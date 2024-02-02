«Понравится ли публике то, что мы сделали». Генри Кавилл – о продолжении «Аргайла»

«Понравится ли публике то, что мы сделали». Генри Кавилл высказался о продолжении «Аргайла»
Судьба третьей части шпионской саги "Аргайл" пока вод вопросом. Об том сообщает издание Variety с ссылкой на слова Генри Кавилла.
Когда в июле 2021 года было анонсировано производство звездного комедийного шпионского триллера Мэттью Вона, заявлялось, что фильм станет первым из как минимум трех. Фактически речь шла о долгосрочной франшизе.
С тех пор прошло почти три года. На днях состоялась мировая премьера "Аргайла" с Брайсом Далласом Ховардом, Генри Кавиллом, Сэмом Рокуэллом, Дуа Липой и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. Правда, судя по рейтингам и первым отзывам, фильм больше разочаровал, нежели приятно удивил зрителей и кинокритиков.
"Думаю, мы посмотрим, как пойдет дело", – приводит слова Сэма Рокуэлла Variety.
А Генри Кавилл, в свою очередь, заявил, что "все зависит от того, понравится ли публике то, что мы сделали".
Таким образом, пока нельзя утверждать, что съемки третьей части шпионской саги состоятся.
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