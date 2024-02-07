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Звезда «Ходячих мертвецов» рассказал, какой сериал помог ему в подготовке к съемкам в спин-оффе

Актер Эндрю Линкольн, исполнивший роль Рика Граймса в сериале «Ходячие мертвецы», рассказал, какой сериал помог ему в подготовке к съемкам в спин-оффе про Рика и его возлюбленную Мишонн. Об этом пишет People.

Звезда «Ходячих» рассказал, какой сериал помог ему в подготовке к съемкам спин-оффа
© Кадр из сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город"

По словам Линкольна, вместе с Данай Гурирой (Мишонн) актер смотрел сериал «Бриджертоны», чтобы подготовиться к съемкам «Выживших».

«Мы смотрели много „Бриджертонов“. Эта история (сериал «Выжившие» — прим.) назревала давно, я люблю этого персонажа, и это история любви. По сути, это ДНК оригинального эпизода — человек в поисках своей семьи».

Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» расскажет об невероятной истории любви супружеской пары Рика Граймса (Линкольн) и Мишонн (Гурира), которые впервые встретились в сериале «Ходячие мертвецы». Оба покинули сериал до того, как он завершился после 11 сезонов в ноябре 2022 года.

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«Выжившие» выйдут на канале AMC 25 февраля 2024 года.

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