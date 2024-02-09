Звезду сериала «Страна Лавкрафта» обвинили в насилии над двумя женщинами-коллегами

8 февраля две женщины выступили с новыми обвинениями к актеру Джонатану Мейджорсу. Звезду сериала «Страна Лавкрафта» две коллеги по съемочной группе шоу обвинили в физическом и эмоциональном насилии.

© Кадр из сериала «Страна Лавкрафта»

Как сообщают голливудские СМИ, в отчете об иске также приводятся показания 20 других людей, утверждающих, что Мейджорс имеет «историю нестабильности» и что он неоднократно конфликтовал с коллегами-женщинами во время съемок сериала HBO «Страна Лавкрафта».

В отчете Times ссылаются на свидетельства Эммы Дункан и Моры Хупер, которые утверждают, что встречались с Мейджорсом в период с 2013 по 2019 год. Дункан рассказала Times, что Мейджорс подвергал ее физическому и эмоциональному насилию, а Хупер заявила об эмоциональном насилии. При этом обе женщины описывали Мейджорса как «контролирующую, угрожающую фигуру, которая изолировала их от друзей и карьеры».

Прия Чаудри, адвокат Мейджорса, рассказала Times, что отношения с Дункан и Хупер были «токсичными», признав, что Мейджорс «действительно говорил им обидные вещи», однако большинство утверждений о физическом насилии она отвергла.

Интересно, что новый иск появился всего через два месяца после другого скандала. Так, ранее актера признали виновным в неосторожном нападении третьей степени и преследовании второй степени в отношении его бывшей партнерши Грейс Джаббари. Джаббари рассказывала, что во время одной из совместных поездок, она вдруг увидела на экране его телефона сообщение, которое ясно давало понять, что возлюбленный ей изменяет. Она выхватила из его рук телефон, но мужчина ударил ее и оторвал ее пальцы о телефона, а затем, задев голову швырнул девушку в машину.

В интервью с актерами и съемочной группой сериала «Страна Лавкрафта» канала HBO еще несколько человек вспоминали, как поведение Мейджора колебалось в зависимости от того, с кем он был рядом, часто оказываясь склонным к спорам с женщинами. Джессика Поллини, Лиза Цугшвердт и несколько других женщин-членов съемочной группы вспомнили случаи, когда его поведение мешало им выполнять свою работу.

В сообщении The Times говорится, что Поллини, Цугшвердт и третья женщина-член съемочной группы в конечном итоге подали на HBO жалобу на актера, в результате чего ему было положено извиниться.