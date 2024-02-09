Палата лордов обвинила актера из «Мистера Бина» в плохих продажах электрокаров

Во время заседания комитета по окружающей среде и изменениям климата английской Палаты лордов группа активистов «Зеленый альянс» рассказала о том, что мешает снижению числа автомобилей на бензиновом и дизельном топливе и продаже электрокаров.

© Кадр из фильма "Мистер Бин"

Как считают активисты, в этом виноват Роуэн Аткинсон, исполнитель роли Мистера Бина. Об этом пишет NME.

Оказалось, что летом 2023 года Аткинсон написал статью об электрокарах для The Guardian. Актер признался, что стал одним из первых покупателей электрокаров, но автомобили ему не понравились.

Актер в статье приводит несколько доводов против автомобилей на электротопливе, например, там говорится о том, что при производстве электрокаров выделяется больше углекислого газа, чем при производстве других авто.

Аткинсон предположил, что такие методы, как управление одним и тем же автомобилем в течение длительного времени и увеличение использования синтетического топлива, сведут на нет необходимость в электромобилях.

«Все чаще я чувствую, что наш медовый месяц с электромобилями подходит к концу, и это хорошо».

Активисты утверждают, что эти аргументы были признаны ложными.

«К сожалению, фактчекинг никогда не охватывает такой же широкий круг аудитории, как и первоначальное ложное утверждение, что подчеркивает необходимость обеспечения высоких редакционных стандартов в вопросах перехода на углеродно-нейтральное производство».

В палате Лордов отметили, что статья Аткинсона — яркий пример дезинформации.