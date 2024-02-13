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Отец Линдси Лохан заявил, что она была достойна «Оскара» за роль в «Ловушке для родителей»

Актриса Линдси Лохан после долгой паузы в карьере начала сотрудничать с Netflix и теперь снова в деле. Многие зрители заметили ее актерский талант и опять заговорили о звезде молодежных фильмов.

Отец Линдси Лохан заявил, что она была достойна «Оскара» еще в 12 лет
© Кадр из фильма "Ловушка для родителей"

Однако отец Линдси, Майкл Лохан, считает, что признание дочери как звезды должно было состояться очень давно, после ее роли в фильме «Ловушка для родителей». Майкл считает ее выступление достойным «Оскара».

В культовой картине «Ловушка для родителей» Линдси сыграла близнецов Энни и Хэлли. Майкл Лохан в подкасте Behind the Velvet Rope отметил, что то, как у Линдси получилось отыграть близняшек, вызывало у него восхищение. Особенно ему понравился момент, где девочка моментально меняла акцент, в зависимости от того, какую из близнецов играет:

«Я буквально плакал. Я не мог поверить, что моя дочь настолько талантлива, что смогла в мгновение ока поменять акцент и сделать это так, как она это сделала».

Несмотря на то, что это была первая роль Линдси, 12-летней актрисе удалось сыграть двух совсем разных персонажей. Она смогла передать характер и чопорной, воспитанной британки Энни, и хулиганки-американки Хелли. Майкл Лохан отмечает, что его дочь все семь месяцев, играя разных девочек могла с легкостью и правдоподобно менять британский и американский акцент. По его мнению, только этого уже было достаточно для признания на «Оскаре».

«Это было бесшовно. Акцент был безупречен, и за этот фильм она должна была получить Оскара. В этом нет никаких сомнений.

Вы покажите мне другого ребенка того же возраста, который мог бы это осуществить. Я таких не знаю», — сказал Лохан.

«Ловушка для родителей» не принесла Линдси Лохан номинацию на «Оскар», но она получила другие награды за свою роль.

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