Итан Хоук сыграет в нуарном сериале The Sensitive Kind от создателя «Псов резервации»
Компания FX объявила о заказе пилотного проекта The Sensitive Kind — драматического сериала с Итаном Хоуком в главной роли, созданного Стерлином Харджо, соавтором, исполнительным продюсером и шоураннером сериала «Псы резервации».
Об этом пишет Deadline.
The Sensitive Kind — это нуар о мужчине из Талсы (Хоук), который «слишком много знает».
Заказ на The Sensitive Kind поступил после того, как «Псы резервации» завершили свой третий сезон на FX. Топ-менеджер канала Джон Ландграф сообщил, что он и его команда сосредоточены на поиске достойных преемников «Псов резервации» и нескольких других успешных сериалов, которые завершились в прошлом году.
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