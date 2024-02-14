Итан Хоук сыграет в нуарном сериале The Sensitive Kind от создателя «Псов резервации»

The Sensitive Kind — это нуар о мужчине из Талсы (Хоук), который «слишком много знает».

Заказ на The Sensitive Kind поступил после того, как «Псы резервации» завершили свой третий сезон на FX. Топ-менеджер канала Джон Ландграф сообщил, что он и его команда сосредоточены на поиске достойных преемников «Псов резервации» и нескольких других успешных сериалов, которые завершились в прошлом году.