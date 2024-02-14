Звезда сериала «Стрела» возглавит каст спин-оффа «Форс-мажоров»

«Его фирма переживает кризис, и, чтобы выжить, он должен принять роль, которой пренебрегал всю свою карьеру. Теда окружает потрясающая группа людей, чья преданность Теду и друг другу подвергается испытанию, в то время как они вынуждены смешивать свою личную и профессиональную жизнь. Одновременно с этим разворачиваются события многолетней давности, которые заставили Теда оставить все и всех, кого он любил», — говорится в логлайне.