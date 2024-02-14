Звезда сериала «Стрела» возглавит каст спин-оффа «Форс-мажоров»
Стивен Амелл, известный по роли Оливера Куина в сериале «Стрела», сыграет главную роль в предстоящем спин-оффе сериала «Форс-мажоры». Амелл исполнит роль Теда Блэка, «харизматичную натуру, которая ставит свои собственные потребности выше других». Об этом пигшет Variety.
Съемки начнутся в марте в Ванкувере. Новая драма, созданная создателем оригинального сериала Аароном Коршем, будет посвящена новой группе юристов, возглавляемой Тедом Блэком, бывшим прокурором Нью-Йорка, который создал юридическую фирму в Лос-Анджелесе, специализирующуюся на уголовном праве и праве индустрии развлечений.
«Его фирма переживает кризис, и, чтобы выжить, он должен принять роль, которой пренебрегал всю свою карьеру. Теда окружает потрясающая группа людей, чья преданность Теду и друг другу подвергается испытанию, в то время как они вынуждены смешивать свою личную и профессиональную жизнь. Одновременно с этим разворачиваются события многолетней давности, которые заставили Теда оставить все и всех, кого он любил», — говорится в логлайне.
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