Звезда «Штиселя» Айелет Зурер сыграет главную роль в драме «Самая худшая вещь»

В новом сериале Айлет Зурер играет доктора Амалию Леви, специалиста по раку, которая обнаруживает подозрительную опухоль в своей груди. Когда она начинает свой собственный путь лечения рака молочной железы, на этот раз в качестве пациентки, к ней неожиданно присоединяется Миша Хадад (Амос Тамам), мужчина-политик, которому также только что поставили диагноз, сообщает Variety.

© Кадр из драмы "Самая зудшая вещь"

«Когда они вместе становятся на путь лечения, подпитываемые надеждой и страхом, они обнаруживают, что у них больше общего, чем просто болезнь», — говорится в логлайне. «Под сенью тикающих часов Амалия и Миша обнаруживают, что худшее, что могло с ними случиться, в то же время и лучшие, что когда-либо с ними происходило».

Восьмисерийный сериал, премьера которого состоится 19 февраля в Израиле на местном канале Keshet 12, был создан Роной Тамир, Талом Гранитом и Шэрон Маймон. Его продюсирует компания Spiro Films («Когда летают герои»).

«В основе этой трогательной драмы об отношениях лежит воодушевляющее послание: даже когда дела настолько плохи, как вы даже не можете себе представить, надежда все еще есть», – сказал руководитель отдела драмы и комедии Keshet Broadcasting Карни Зив.

«Рона, Тал и Шэрон с любовью наполнили этот сериал о раке состраданием и юмором, а Айелет и Амос сделали так, чтобы все это выглядело на экране реальным и правдоподобным. Их история любви делает просмотр захватывающим».