Изабела Мерсед намекнула, что «будущая суперзвезда» присоединится к актерскому составу «Последних из нас»

Изабела Мерсед намекнула, что «будущая суперзвезда» присоединится к актерскому составу «Одни из нас»
Новая звезда «Одни из нас» Изабела Мерсед поделилась некоторыми захватывающими новостями о производстве второго сезона популярного сериала HBO. Актерский состав постапокалиптической драмы во втором сезоне будет расширяться: к нему присоединится Мерсед в роли Дины и Кейтлин Девер в роли Эбби; Оба персонажа являются важными фигурами в серии видеоигр, на которой основан сериал, что, конечно же, повысило ожидания от второго сезона, сообщает Comingsoon.net.
К счастью, фанаты как сериала, так и игр могут быть приятно удивлены, когда выйдет второй сезон, поскольку недавно объявленный актерский состав не может сказать ничего, кроме хороших слов о том, что произошло в первый день съемок. Изабела Мерсед сообщила, что к растущему актерскому составу шоу присоединится «будущая суперзвезда».
«Звезды действительно сошлись. К актерскому составу присоединились несколько моих друзей, с которыми я долгое время работала в этой индустрии. Я не могу сказать, кто только что присоединился, но он потрясающий. И он будущая суперзвезда и уже суперзвезда в моих глазах», — сказала Мерсед.
Актриса также похвалила создателя сериала Крейга Мэйзина, назвав его «одним из самых блестящих людей», с которыми она когда-либо работала. Мазин создал адаптацию сериала «Одни из нас» для HBO вместе с Нилом Дракманном.
Точная дата выхода второго сезона остается неизвестной, но, учитывая, что съемки начались в начале этого года, скорее всего, его покажут где-то в 2025 году.
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