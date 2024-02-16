Дженнифер Гарнер ведет переговоры о роли в триллере Бена Аффлека «Животные»

Актриса Дженнифер Гарнер, которая была замужем за оскароносным режиссером Беном Аффлеком в течение 13 лет, ведет переговоры о том, чтобы сыграть вместе с Мэттом Деймоном в его новом фильме «Животные» от Netflix.

© Кадр из фильма

Аффлек руководит производством картины и продюсирует ее вместе с Деймоном, с которым они дружат уже долгие годы.

Если кандидатуру Гарнер одобрят, то она сыграет в картине жену персонажа Мэтта Деймона, а съемки начнутся в Лос-Анджелесе уже весной.

Многие считают Гарнер фавориткой студии Netflix, потому как она уже снялась в самых хитовых проектах платформы и давно показала себя как универсальную актрису, способную талантливо отыграть и в ром-коме, и в триллере.

Гарнер и Аффлек вместе работали в трех фильмах, снятых еще до их свадьбы в 2005 году: «Перл-Харбор» 2001 года, «Сорвиголова» 2003 года и спин-офф этого фильма «Электра», вышедший в 2005 году. Развелись они только в 2018 году.