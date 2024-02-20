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Звезда сериала «Подменыш» Кларк Бако присоединилась к касту «Венома 3»

Канадская актриса Кларк Бако, известная своими ролями в сериалах "Подменыш" и "Леттеркенни", присоединилась к актерскому составу третьей части "Венома". Об этом сообщает издание Variety.

Звезда сериала «Подменыш» присоединилась к касту «Венома 3»
© globallookpress.com

Мировая премьера фильма состоится 7 ноября 2024 года. Известно, что в продолжении, помимо Тома Харди, перед зрителями предстанут актеры Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

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В списке проектов Бако числятся культовый сериал "Сверхъестественное", "Тандер 21" от Netflix, антиутопия "Рассказ служанки", "Станция одиннадцать", "Горячая зона", "Последний кандидат", "Красавица и чудовище" и "Девушка по вызову".

"Веном 3" знаменует собой прорыв Бако в высокобюджетное кинопроизводство: первые первые два фильма в общей сложности заработали в прокате 1,3 миллиарда долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что о группе The Beatles снимут сразу четыре фильма.

Актеры
Сверхъестественное
Девушка по вызову
Рассказ служанки
Красавица и чудовище
Линдси Лохан
Netflix
Тандер
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