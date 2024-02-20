Звезда сериала «Подменыш» присоединилась к касту «Венома 3»

Канадская актриса Кларк Бако, известная своими ролями в сериалах "Подменыш" и "Леттеркенни", присоединилась к актерскому составу третьей части "Венома". Об этом сообщает издание Variety.

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Мировая премьера фильма состоится 7 ноября 2024 года. Известно, что в продолжении, помимо Тома Харди, перед зрителями предстанут актеры Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

"Веном 3" знаменует собой прорыв Бако в высокобюджетное кинопроизводство: первые первые два фильма в общей сложности заработали в прокате 1,3 миллиарда долларов.