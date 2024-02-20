О группе The Beatles снимут сразу четыре фильма

Sony Pictures Entertainment и оскароносный режиссер Сэм Мендес планируют снять четыре фильма о культовой британской группе The Beatles. Об этом сообщает Daedline.

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Каждый фильм будет посвящен отдельному участнику группы. Отмечается, что Пол Маккартни, Ринго Старр, родственники Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили авторам проекта полную историю о жизни музыкантов и права на использование музыкальных композиций.

Истории об успехе The Beatles и судьбе ее участников не раз брались за основу сценариев режиссерами. В числе фильмов, посвященных жизни музыкантов, фильмы "Стать Джоном Ленноном" и "Двое из нас".