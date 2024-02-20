Опубликован трейлер нового фильма с Линдси Лохан

В сети появился официальный трейлер романтической комедии под названием "Ирландское желание", главную роль в котором исполнила американская актриса и певица Линди Лохан.

© Кадр из трейлера

Сюжет следующий. Любовь всей жизни девушки по имени Мэдди обручается с ее лучшей подругой. Несмотря на это главная героиня принимает приглашение стать подружкой невесты на предстоящей свадьбе и отправляется в Ирландию.

В фильме снялись Эдвард Спелирс, Александр Влахос, Аеша Карри, Элизабет Тан и другие актеры. Спродюсировала мелодраму Джанин Дамиан, которая работала над такими проектами, как "Нью-Йоркская Академия современного танца" и "Кекс в большом городе".

Премьера "Ирландского желания" запланировала на 15 марта 2024 года.