Одна из самых востребованных актрис пятидесятых Элизабет Тейлор впервые вышла замуж в 18 лет. Но бракосочетание звезды с предпринимателем Николасом Хилтоном было полностью постановочным и устроено продюсерами в рамках промо-кампании фильма "Отец невесты".

Элизабет сыграла в этой романтической комедии главную роль – молодую девушку Кэй, которая выходит замуж против воли своего консервативного отца. Чтобы как можно больше разрекламировать картину перед премьерой, руководство студии MGM решило устроить настоящую свадьбу.

На торжественной церемонии присутствовали все актеры из фильма в полном составе. Подружками невесты стали исполнительницы ролей ее подруг по сюжету. А сам брак Тейлор и Хилотна продлился всего девять месяцев, после чего пара разошлась.