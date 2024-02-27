«Я так смеялся». Стеллан Скарсгард высказался об игре Остина Батлера в фильме «Дюна 2»
В сиквеле эпического научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева появляется популярный американский актер Остин Батлер: он перевоплощается в Фейда-Раута Харконнена – племянника барона и его наследника. На днях Стеллан Скарсгард, также входящий в каст проекта, прокомментировал игру звезды "Элвиса".
"Я так смеялся: было настолько очевидно, что ему действительно нравилось быть злым", – сказал Скарсгард на премьере фильма "Дюна: Часть вторая", состоявшейся в воскресенье вечером в Нью-Йорке, сообщает издание Variety.
Стеллан также отметил голос персонажа Батлера в киноленте. По словам шведского актера, он очень похож на эхо.
"Это было очень, очень точно".
Действие фильма происходит на пустынной планете Арракис и продолжает повествование истории Пола Атрейдеса. Во второй главе снялись Тимоти Шаламе, Зендая, Флоренс Пью, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Леа Сейду, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг, Сухейла Якуб, Хавьер Бардем, Кристофер Уокен и Стеллан Скарсгард.
Мировая премьера фильма состоялась 6 февраля 2024 года.
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