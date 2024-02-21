В фильме «Мстители: Династия Канга» уберут подзаголовок о Канге
Канг должен был стать заменой Таносу в фильмах Marvel. Однако из-за того, что исполнитель этой роли Джонатан Мэйджерс напал на свою бывшую девушку, его отстранили от работы. А проекты, связанные с персонажем, находятся в стадии реформации.
The Hollywood Reporter пишет, что из картины «Мстители: Династия Канга» уберут подзаголовок о Канге, чтобы свести к минимуму ассоциации со скандальным артистом.
Сценарий картины переписывают. Возможно, персонажа совсем выкинут из истории, либо минимизируют его появление в сюжете.
Кроме того, решение избавиться от злодея возникло после того, как «Человек-муравей и Оса: Квантомания» показал относительно слабые сборы. В этом фильме роль злодея Канга исполнил именно Джонатан Мэйджерс.
Новый кинокомикс от студии Marvel должен выйти в 2026 году.
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