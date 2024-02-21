В фильме «Мстители: Династия Канга» уберут подзаголовок о Канге

Канг должен был стать заменой Таносу в фильмах Marvel. Однако из-за того, что исполнитель этой роли Джонатан Мэйджерс напал на свою бывшую девушку, его отстранили от работы. А проекты, связанные с персонажем, находятся в стадии реформации.

© Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», 2023

The Hollywood Reporter пишет, что из картины «Мстители: Династия Канга» уберут подзаголовок о Канге, чтобы свести к минимуму ассоциации со скандальным артистом.

Сценарий картины переписывают. Возможно, персонажа совсем выкинут из истории, либо минимизируют его появление в сюжете.

Кроме того, решение избавиться от злодея возникло после того, как «Человек-муравей и Оса: Квантомания» показал относительно слабые сборы. В этом фильме роль злодея Канга исполнил именно Джонатан Мэйджерс.

Новый кинокомикс от студии Marvel должен выйти в 2026 году.