Сериал «Криминальное прошлое» продлили на второй сезон

Актриса Куш Джамбо на Apple TV+ работает над вторым сезоном «Криминального прошлого». Об этом она рассказала на программе Watch What Happens у Энди Коэна.

© Кадр из сериала "Криминальное прошлое"

Джамбо играет сержанта-детектива Джун Ленкер в британском криминальном триллере, исполнительным продюсером которого она также является.

Сериал «Криминальное прошлое» был создан и написан номинантом премии BAFTA Полом Рутманом, а в главных ролях кроме Джамбо сыграл Питер Капальди.

В центре сюжета сериала два детектива, которые сталкиваются, когда разлается анонимный звонок, побудивший их снова рассмотреть закрытое старое дело об убийстве. В ходе развития сюжета детективы будут раскапывать возможную служебную ошибку из прошлого.