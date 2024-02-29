Фильм ужасов «Беспощадный» со звездой «Алиениста» выйдет в 2025 году

Paramount Pictures приступило к производству нового фильма ужасов Брайана Бертино о выживании под названием "Беспощадный", главную роль в котором исполнит популярная американская актриса Дакоты Фаннинг. Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала "Алиенист"

Исполнительными продюсерами хоррора являются Мелинда Уитакер и Ричард Сакл, которые работали над сериалом "Грязный Джон", фильмами "12 обезьян", "Защитник" и "Чудо-женщина 1984". Премьера киноленты со звездой "Алиениста" запланирована на 8 августа 2025 года.

В фильмографии Брайана Бертино числятся такие проекты, как "Пустошь тьмы и зла", "Незнакомцы: жестокие игры", "Стефани" и "Монстры существуют". В скором времени должна состояться премьера хоррора под названием "Мрачная ночь".